Россия атаковала Запорожье: повреждены жилые дома, есть пострадавшие
- Ночью 20 июля Россия атаковала Запорожскую область, пострадало 10 человек, среди которых есть человек с инвалидностью.
- Харченко сообщила о повреждении 3 жилых домов, Федоров – о 7 частных домов в Запорожском районе.
В ночь на воскресенье, 20 июля, россияне в очередной раз атаковали Запорожскую область. Захватчики дважды ударили из реактивных систем залпового огня и запустили не менее 14 беспилотников.
Есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова и секретаря Запорожского городского совета и исполняющую обязанности городского головы Регину Харченко.
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Что известно о последствиях атаки на Запорожье?
На месте ночного удара работают коммунальные службы и учреждения, представители райадминистрации, специалисты Департамента социальной защиты населения, правоохранители и волонтеры.
Харченко рассказала о повреждении 3 жилых домов: многоквартирных и частного сектора. По состоянию на 10:00 было известно о 10 пострадавших, среди которых – человек с инвалидностью.
По уточненной информации Федорова, в Запорожском районе взрывной волной повреждено 7 частных домов – выбиты двери, стекла на окнах, изуродована крыша.
Раненая 69-летняя женщина от госпитализации отказалась.
Напомним, ПВО работала по вражеским целям в Запорожье еще 19 июля около 22:51. Повторные взрывы в области прозвучали в 00:29 на следующий день после сообщения о движении группы вражеских БпЛА, а позже – еще в 01:12.