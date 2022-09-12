Ночная атака на Запорожье: 4 ракетами С-300 враг попал в объект инфраструктуры
Источник:телеграм Александра Старуха
Ночью 12 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Враг нанес ракетный удар около 00:40. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
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Россияне атаковали Запорожье
По словам Старуха, четырьмя ракетами С-300 поражены технические здания одного из объектов инфраструктуры в окрестностях города. Вероятно, огонь совершен со стороны Васильевки.
В результате обстрела пострадавших нет,
– отметил глава региона.
Обстрел Запорожья: последние новости
Украинские военные активно работают на Запорожском направлении. В последние дни там несколько раз произошел "хлопок" во временно оккупированных городах.
Напомним, что россияне с утра 4 августа ракетами обстреляли Запорожье. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура.
Также оккупанты в ночь на 28 августа обстреляли ряд городов Украины на Юге. Среди них было и Запорожье.
Какая ситуация в Запорожье – рассказывает местный корреспондент: смотрите видео