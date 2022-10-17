Ночью враг ракетами обстрелял Запорожье: Старух рассказал о последствиях

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье. Новые обстрелы произошли ночью 17 октября.

В Запорожской области остается угроза повторных ракетных ударов. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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Что известно об ударе по Запорожью

По словам Старуха, ночью враг совершил ракетную атаку на областной центр. К счастью, своей цели оккупант не достиг: разрушений и пострадавших нет.

Есть вероятность повторных атак. Соблюдаем правила безопасности,

– подчеркнул глава региона.

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