Тупиковый путь: Свитан объяснил, почему россияне атаковали херсонскую железную дорогу

В Херсоне во время утреннего обстрела 8 мая были повреждены железная дорога и железнодорожный вокзал. Из-за этого поезд Киев – Херсон временно будет останавливаться в Николаеве, а пассажиров будут вести к конечному пункту назначения автобусами.

Таких действий стоило ожидать от россиян. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что для врага важны так называемые "тупиковые пути".

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Оккупанты дальше будут пытаться попасть во все железнодорожные узлы, особенно такого уровня как Херсонский, ведь он тупиковый.

Его хотят уничтожить, понимая, что если после захода авиации, примут решение о форсировании Днепра, тогда такие тупиковые станции Украина использует для разгрузки военной техники,

– рассказал военный эксперт.

Уже сейчас их пытаются вывести из строя. Поэтому это очень опасно для мирного населения, особенно в Херсоне, Запорожье, Никополе, Бериславе и вообще вдоль линии правого берега Днепра.

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