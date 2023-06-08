Обстреляли во время эвакуации: оккупанты нанесли циничный удар по Херсону

Российские оккупанты 8 июня обстреляли несколько районов в Херсоне. В городе проходит эвакуация людей из подтопленных районов.

В Херсонские ОГА отметили, что обстрелы подверглись центральным и прибрежным районам города. Предварительно, по данным местных телеграм-каналов, есть погибшие среди цивильных.

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Россияне цинично ударили по Херсону

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что российская армия около 14 часов обстреляла Херсон. Чем именно нанесли удар оккупанты по украинскому городу – пока неизвестно.

Кроме этого, находящиеся на месте происшествия журналисты "Грата" сообщают, что в настоящее время эвакуация в прибрежных и центральных районах города приостановлена. Они также сообщают, что очевидцы слышат крики местных жителей, однако проверить информацию пока не могут.

В медиа отметили, что гражданские пытаются укрыться в укрытии, чтобы не попасть под обстрел. К тому же в "Гратах" отметили, что их журналисты также попали под обстрел.

Впоследствии глава Херсонской городской военной администрации Роман Морочко рассказал, что прилеты были по Корабельному району, а также по некоторым старостатам города. По его предварительной информации, среди людей есть один пострадавший.

Тем не менее он отметил, что вода в Херсоне уже несколько часов остается на стабильном уровне.

Далее в МВД заявили, что по состоянию на 15 часов известно о более чем 3 пострадавших: гражданская женщина, полицейский и спасатель. Всем им оказывается необходимая помощь.

Очевидцы попали под обстрел в Херсоне

Мэр временно оккупированных Алешек Евгений Рыщук также рассказал, что россияне также обстреляли одну из школы города . Предварительно там собирались люди, спасавшиеся из своих затопленных домов.

Со временем пользователи сети распространили несколько видео с места событий в Херсоне. На одном из них волонтеры попали под обстрел, когда эвакуировали пожилого мужчину.

Волонтеры попали под обстрел во время эвакуации / Видео из инстаграма andry_boxer

По предварительной информации, пожилой мужчина получил ранение головы. Какое его состояние пока неизвестно.

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