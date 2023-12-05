"Повреждено 17 гражданских объектов": россияне нанесли удар с С-300 по Донецкой области
Российская армия в общей сложности нанесла 15 ударов по гражданскому населению в Донецкой области за прошедшие сутки. Под огнем находились 7 населённых пунктов.
Среди населенных пунктов, подвергшихся атакам врага, Авдеевка и Часов Яр. В то же время пострадали поселки Очеретино, Северное, а также села Новожеланное, Орловка, Тоненькое.
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Удары россиян
Российские захватчики наносили удары из авиации, зенитных реактивных комплексов С-300, реактивных систем залпового огня "Град", а также танков и артиллерии.
Повреждено 17 гражданских объектов – 14 жилых домов, учебное заведение, магазины,
– говорится в сообщении.
В то же время оккупанты продолжают штурмовать Авдеевку. В результате обстрелов двое жителей получили ранения.
На Северное россияне сбросили две авиабомбы КАБ-250, а также накрыли поселок из артиллерии. Повреждены 10 многоквартирных домов, учебное заведение, магазины. По Новожеланному оккупанты ударили ракетой С-300. В результате разрушены 4 частных дома.
После полуночи оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Селидово. Повреждено учебное заведение, 2 админздания, 2 частных предприятия, 2 многоквартирных дома, автомобили.
Последствия обстрела в Донецкой области / Фото Нацполиции
Донецкая область: последние новости фронта
- На Бахмутском направлении противник продолжает вести ударно-штурмовые действия по всему отрезку. Они используют живую силу и технику, в частности РСЗО. Захватчики проводят дистанционное минирование как противопехотное, так и противотанковое.
- В то же время российские оккупанты пытаются вести наступательные действия в промзоне на Авдеевском направлении. В то же время участились атаки в районе Степового.
- Также российские войска начали наступление на Лиманском направлении. Врагу удалось занять много позиций в направлении Тернов и Ямполевки. Эта ситуация несколько усложняет оборону для украинских войск.