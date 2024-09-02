После обстрелов Харькова на выходных в больницах остаются 27 пострадавших: каково их состояние

Российская армия в период с 30 августа по 1 сентября осуществила обстрелы Харькова, в результате чего в городе были пострадавшие. Сейчас в больницах остаются 27 травмированных пациентов.

Всего после двух атак России по Харькову количество пострадавших было около 150 человек. Некоторые из травмированных получили помощь на месте, других же госпитализировали, после чего отпустили домой.

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Каково состояние пострадавших после атак по Харькову

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что среди 27 пострадавших, которые находятся в учреждениях здравоохранения области, в том числе 7 детей.

Среди взрослых 3 пациентов – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом. По данным врачей, состояние детей удовлетворительное, с положительной динамикой,

– сказал Синегубов.

Глава Харьковской области также отметил, что всем пострадавшим оказывают комплексную медицинскую помощь, врачи обеспечены всем необходимым.

К слову, в результате российского удара по Харькову 30 августа погибли 6 человек. Количество пострадавших составило 99 человек, 22 из которых были детьми.

В результате атаки по гражданским в Харькове 1 сентября количество пострадавших в результате массированной атаки по Харькову возросло до 47 человек, из них семеро детей. Из-под завалов спасены три человека, поисково-спасательные работы продолжаются. Погибших из-за удара нет.