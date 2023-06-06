"Еще несколько метров – и нас бы достало": россияне цинично ударили возле домов в Харькове

За прошедшие сутки в Харьковской области была очень сложная ситуация. В результате обстрелов погибли 2 человека. Также вражеская ракета попала в центр города.

Если раньше от атак врага больше страдали жители Харьковской области, то на этот раз он обстрелял Харьков – а именно одну из центральных улиц – Рымарскую. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

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Враг накрыл из РСЗО "Смерч"

К сожалению, в эти сутки не обошлось без жертв. В результате обстрелов оккупантов частного дома в Печенегах погибла 52-летняя женщина. В Балаклее также скончался 57-летний мужчина, когда враг накрыл из РСЗО "Смерч" частный сектор, где он жил.

В этом месте не было ни одного предприятия, не говоря уже о складах, базах или нечто подобном. Также из-за обстрелов были ранены 9 человек. В частности, пострадали 58-летний мужчина и 54-летняя женщина в Большом Бурлуке.

Также за прошедшие сутки под обстрелами оказались Волчанск и Ковшаровка, где было повреждено медучреждение.

Ужасные сутки на Харьковщине – 2 погибших из-за обстрелов врага и воронка в центре Харькова: смотрите видео

"Нам еще повезло"

Около полуночи оккупанты нанесли удар и по Харькову из ЗРК С-300 – со стороны Белгородской области. Ударили по парковке аэропорта в Слободском районе, а также обстреляли центр города.

В результате этого посреди улицы Рымарской образовалась большая воронка. Коммунальніе службы уже убрали улицу и начали ремонтировать водопровод, который был поврежден ракетой.

К счастью, жертв и раненых нет, ведь от воронки к зданиям рядом – считанные метры,

– сообщила Анна Черненко.

От удара ракеты очень много вылетело окон, выбило дверей. Но основное попадание было в асфальтовое полотно. Также повреждены окна в Харьковском театре им. Шевченко и в гимназии, которой уже больше 160 лет.

Харьковчане не могут до сих пор оправиться от ночных обстрелов, хотя и не теряют самообладания.

Ночью в темноте было страшно. Но сейчас все хорошо. Нам еще повезло. Еще бы 20 метров в сторону и особенно точное оружие нас бы достало. Все переживем,

– рассказал Владимир.

Владимир считает, что ему повезло при обстреле Харькова /Скриншот 24 Канал

Алексей добавил, что ночью он не успел испугаться, так быстро все произошло.

"Вот остатки люка с улицы во двор дома прилетели", – объяснил он, указывая на обломки.

Прилетевшие во двор Алексея обломки люка / Скриншот 24 Канал

Напомним, что когда в начале марта центр Харькова уже был обстрелян россиянами, улица Рымарская также пострадала. С тех пор многие здания были отремонтированы, люди вернулись в дома. И если бы ракеты попала в эти здания, произошла бы большая трагедия.

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Поскольку интенсивность обстрелов Харьковщины увеличилась в последнее время, местные власти рассматривают возможность принудительной эвакуации из приграничных населенных пунктов детей и стариков. Это касается тех мест, где обстановка с обстрелами значительно ухудшается.

Кроме того, в Харьковской области фиксируется большая минная опасность. 2 июня вблизи сел Морозова Долина и Лемищине Богодуховского района взорвался автомобиль, в котором находились 4 человека. 37-летняя женщина погибла на месте трагедии, а трое детей - девочки 12 и 15 лет и 12-летний мальчик - получили тяжелые ранения.

В то же время, по сообщению Генштаба, на территорию Харьковской области из России пыталась проникнуть вражеская ДРГ. Однако попытка оккупантов зайти на территорию Украины через госграницу в районе Зеленого оказалась неудачной. Украинские силы обороны решительно остановили их движение.