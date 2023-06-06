Якщо раніше від атак ворога страждали жителі Харківської області, то цього разу обстріляли сам Харків – а саме одну з центральних вулиці – Римарську. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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Ворог накрив з РСЗВ "Смерч"

На жаль, цієї доби не обійшлося без жертв. Внаслідок обстрілів окупантів приватного будинку в Печенігах загинула 52-річна жінка. В Балаклії також помер 57-річний чоловік, коли ворог накрив з РСЗВ "Смерч" приватний сектор, де він мешкав.

В цьому місці не було жодного підприємства, не говорячи вже про склади, бази чи щось подібне. Також через обстріли було поранено 9 людей. Зокрема постраждали 58-річний чоловік та 54-річна жінка у Великому Бурлуку.

Також минулої доби під обстрілами опинився Вовчанськ та Ківшарівка, де було пошкоджено медзаклад.

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"Нам ще пощастило"

Близько опівночі окупанти завдали удару й по Харкову із ЗРК С-300 – з боку Бєлгородщини. Вдарили по парковці аеропорту в Слобідському району, а також обстріляли центр міста.

Внаслідок цього просто посеред вулиці Римарської утворилась велика вирва. Наразі вулицю вже прибрали та почали ремонтувати водопровід, який було перебито ракетою.

На щастя, жертв та поранених немає, адже від вирви до будівель поруч – лічені метри,

– повідомила Анна Черненко.

Дуже багато повилітало вікон, повибивало дверей. Але основне влучання було в асфальтове полотно. Також пошкодженні вікна в Харківському театрі ім. Шевченка, а також в гімназії, якій вже понад 160 років.

Проте харків'яни не можуть досі оговтатися від нічних обстрілів, хоча й не втрачають самовладання.

Вночі, в темряві, було страшно. Але зараз вже все добре. Нам ще пощастило. Ще б 20 метрів у бік і особливо точна зброя нас би дістала. Все переживемо,

– розповів Володимир.

Володимир вважає, що йому пощастило під час обстрілів Харкова /Скриншот 24 Канал

Олексій додав, що вночі він не встиг злякатися так швидко все відбулося.

"От залишки люка з вулиці у подвір'я будинку прилетів", – пояснив він, вказуючи на уламки.

Уламки люка, які прилетіли у двір Олексія / Скриншот 24 Канал

Нагадаємо, що коли на початку березня центр Харкова вже був під ударами росіян, і вулиця Римарська також постраждала. З того часу багато будівель було відремонтовано, люди повернулися до осель. І якби ракети влучила в будинки, сталась б більша трагедія.

Зверніть увагу! Цієї доби на Харківщині сталась ще й техногенна катастрофа. У Куп'янській громаді ворог накрив аміакопровід. Витік аміаку стався на території понад 2 кілометри. На щастя, місцева влада заявила, що у повітрі не зафіксували концентрацію аміаку. Проте наслідки цієї катастрофи для екології регіону поки що неможливо оцінити.

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