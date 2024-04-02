Россияне активно применяют 2 типа авиабомб: насколько они разрушительны

Россия не прекращает обстреливать Харьков. Оккупанты терроризируют жителей Харьковщины, используя новые типы модернизированных авиабомб. Появилась повышенная угроза для прифронтовых регионов.

Россия использует модернизированные авиабомбы, об этом рассказал 24 Каналу авиационный эксперт Богдан Долинце. Он отметил, что такие же бомбы оккупанты применяли для штурма Авдеевки.

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Чем опасны модернизированные боеприпасы России

Богдан Долинце сказал, что Россия использует 2 типа модернизированных авиабомб.

Первый тип – УМПК бомбы, которые используют раскладные крылья и позволяют увеличить дальность полета на расстояние 30 – 50 километров.

УМПК – универсальный модуль планирования и коррекции разработан российским предприятием "Базальт". Навесной модуль предназначен для преобразования обычных неуправляемых бомб в планерные бомбы, которые имеют высокую точность и увеличенный радиус действия.

Второй тип – применение нового боеприпаса. Кроме модуля планирования и коррекции применяют активный двигатель, который обеспечивает придание дополнительной скорости. Позволяет увеличить дальность полета до 70 – 80 километров

Использование такого двигателя позволяет на небольших расстояниях использовать такие боеприпасы для запуска не с авиационной системы, а с наземной пусковой установки,

– отметил Долинце.

Авиационный эксперт отметил, что использование подобных бомб несет большую угрозу населению Украины.

Они (авиабомбы – 24 Канал) очень опасны из-за их мощности – более 250 килограммов. Результат взрыва соизмерим с прилетом крылатой или баллистической ракеты средней мощности,

– рассказал Богдан Долинце.

Ситуация в Харькове: кратко