Россияне ударили по гражданским в Харькове: сколько пострадавших в результате атаки

Российская армия поздно вечером 10 января ударила по Киевскому району Харькова. Сообщается, что был прилет по гражданскому объекту, есть пострадавшие.

Мэр города заявил, что вероятность жертв среди находившихся на объекте высока. Удары по гражданскому объекту был нанесен из района Белгорода.

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Российский террор

Вечером 10 января российские оккупанты в очередной раз начали обстреливать Харьков – по предварительной информации, враг использовал ракеты С-300. Местные власти сообщили, что было попадание по Киевскому району Харькова.

В 23:17 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате российского террора пострадали 9 человек. Погибших нет. Медики оказывают всю необходимую помощь. В полиции добавили, среди пострадавших все гражданские. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Продолжается осмотр места прилета профильными службами. Поврежден гражданский объект. Есть возгорание авто по пострадавшим – информация устанавливается,

– отметили в ОВА.

Мэр города Игорь Терехов заявил, что на парковке рядом с объектом горят авто, предварительно есть разрушение здания. В городе работают соответствующие службы.

23:59 Олег Синегубов подчеркнул, что россияне попали возле гостиницы в центре Харькова двумя ракетами. По состоянию на данный момент количество пострадавших – 10 человек.

Он отметил, что один человек – в тяжелом состоянии, один – получил ранения и находится в среднем состоянии, другие – в легком. По словам главы ОВА, среди пострадавших – журналисты турецкого издания, проживавшие в гостинице.

Олег Синегубов отметил, что ликвидация последствий продолжается. Спасатели продолжают бороться с пожаром.

Обстрелы Харьковщины

Россияне вечером 9 января нанесли удары по Харькову, обстреляв детский лечебный оздоровительный центр. Повреждения получили здание медицинского назначения, столовая. Также значительные разрушения есть на территории комплекса, ведь основные прилеты произошли по ней. К счастью, заведение было пустым.

оккупанты на рассвете 8 января нанесли удар по зданию профессионально-технического училища и детской железной дороги "Малая Южная". Она является символом и сердцем Харькова. Следует отметить, что "Малая Южная" занимается воспитанием молодых железнодорожников, обучает их теории и практике функционирования железнодорожного хозяйства, а также помогает им в дальнейшей профориентации.

В тот же день одна из вражеских ракет атаковала Змиев в Чугуевском районе – там разрушен частный дом, под завалами оказались люди.

По состоянию на 00:47 11 января, пострадали 11 человек: 4 мужчин от 31 до 38 лет, а также 7 женщин – от 23 до 71 года. Девять пострадавших доставили в медицинские учреждения. В тяжелом состоянии 35-летний мужчина. Еще 8 пациентов – в среднем состоянии, а 2 – помощь оказали на месте.