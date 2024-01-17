Два человека погибли: Россия атаковала Днепровский район Херсона
Россияне 17 января несколько раз обстреляли Днепровский район Херсона. Есть погибшие. Этот район расположен прямо на побережье Днепра. Оккупанты ударили, в частности, по частным домам.
Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, отметив, что вдоль побережья Днепра опасно находиться. Все из-за вражеских обстрелов, которые не утихают.
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"Удар был по частным домам. В одном из гаражей вспыхнул пожар. Сгорел автомобиль и гараж полностью. Один человек, находившийся на улице, погиб", – рассказал депутат Херсонского областного совета.
Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, также в Днепровском районе под удар россиян попал гражданский автомобиль. В результате этого погиб 65-летний водитель.
Также в результате атак врага ранения получили две женщины.
Какая ситуация с обстрелами
За прошедшие сутки, 16 января, россияне более 70 раз обстреляли правобережье Херсонской области. 36 из них – атаки на Херсон. Всего во вторник захватчики выпустили более 350 снарядов.
"Это – минимальное количество, потому что иногда количество снарядов доходит до 800 в сутки", – сказал Хлань.
Оккупанты периодически обстреливают критическую инфраструктуру в разных районах Херсона. В результате возникают проблемы, в частности, с электричеством и теплоснабжением. ГСЧС и коммунальщики в течение короткого периода времени ликвидируют последствия атак.
Ситуация по всем районам очень опасна. Обстрелы постоянные, и ситуация с отключениями постоянно повторяется,
– подчеркнул депутат Херсонского областного совета.
Атаки на Херсонскую область
- В Херсоне есть здания и объекты, по которым враг попадал несколько раз. Однако спасатели делают все, чтобы ликвидировать последствия атак оккупантов. Несмотря на обстрелы, в городе работает бизнес.
- Утром 14 января захватчики ударили дроном-камикадзе по селу Станислав в Херсонской области. Враг атаковал подразделение пожарной охраны. Ранены 4 пожарных.
- Из-за вражеских обстрелов 6 января в Херсонской области пострадало двое детей. Они ехали вместе с родителями в машине.