Не курсируют троллейбусы, есть пострадавшие: какие последствия ночного обстрела Херсона

Россияне ежедневно атакуют Херсон, подвергая опасности мирных жителей, усложняя им жизнь. В частности, после очередной волны ночных обстрелов в городе перестали курсировать троллейбусы. Также есть пострадавшие.

Начальник Херсонской городской администрации Роман Мрочко уточняет, что в ночь на 23 декабря была повреждена контактная сеть в областном центре. В то же время, специалисты делают все возможное, чтобы вернуть транспорт к работе.

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Херсонские троллейбусы не курсируют

Как констатируют власти, именно энергетики с коммунального предприятия "Херсонэлектротранс" ведут работы по восстановлению сети – после устранения повреждения все троллейбусы выйдут на линию.

В результате вражеских обстрелов города ночью была повреждена контактная сеть, из-за чего пока нет возможности вывести троллейбусы на маршруты,

– пишет Мрочко.

Важно, что за минувшие сутки российская армия 17 раз обстреляла населенные пункты Херсонской городской территориальной общины и использовали для этого 119 снарядов.

Поражения зафиксировали в следующих населенных пунктах:

Садовое;

Херсон;

Приднепровское;

Антоновка;

Инженерное.

В результате удара по городской территориальной общине три человека были ранены в разных степенях тяжести. Медики оказали помощь потерпевшим.

В то же время председатель ОВА Александр Прокудин утром 23 декабря рассказывал о ситуации в целом в области. По его словам, за минувшие сутки оккупанты совершили 83 обстрела, выпустив 439 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и дронов.

По Херсону враг выпустил 31 снаряд. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за агрессии 6 человек были ранены,

– констатировал глава региона.

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Атаки со стороны России не прекращаются