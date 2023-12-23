Не курсируют троллейбусы, есть пострадавшие: какие последствия ночного обстрела Херсона
Источник:Роман Мрочко
Россияне ежедневно атакуют Херсон, подвергая опасности мирных жителей, усложняя им жизнь. В частности, после очередной волны ночных обстрелов в городе перестали курсировать троллейбусы. Также есть пострадавшие.
Начальник Херсонской городской администрации Роман Мрочко уточняет, что в ночь на 23 декабря была повреждена контактная сеть в областном центре. В то же время, специалисты делают все возможное, чтобы вернуть транспорт к работе.
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Херсонские троллейбусы не курсируют
Как констатируют власти, именно энергетики с коммунального предприятия "Херсонэлектротранс" ведут работы по восстановлению сети – после устранения повреждения все троллейбусы выйдут на линию.
В результате вражеских обстрелов города ночью была повреждена контактная сеть, из-за чего пока нет возможности вывести троллейбусы на маршруты,
– пишет Мрочко.
Важно, что за минувшие сутки российская армия 17 раз обстреляла населенные пункты Херсонской городской территориальной общины и использовали для этого 119 снарядов.
Поражения зафиксировали в следующих населенных пунктах:
- Садовое;
- Херсон;
- Приднепровское;
- Антоновка;
- Инженерное.
В то же время председатель ОВА Александр Прокудин утром 23 декабря рассказывал о ситуации в целом в области. По его словам, за минувшие сутки оккупанты совершили 83 обстрела, выпустив 439 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и дронов.
По Херсону враг выпустил 31 снаряд. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за агрессии 6 человек были ранены,
– констатировал глава региона.
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Атаки со стороны России не прекращаются
- Ночь против 23 декабря была неспокойной по Украине. Глава Одесской ОВА сообщал, что в результате атаки взрывной волной были повреждены окна учебного заведения.
- Кроме того, жители Хмельницкого слышали взрывы. Мэр областного центра писал о результативной работе противовоздушной обороны в регионе по российским дронам-камикадзе.
- Вместе с тем, утром 23 декабря в Воздушных силах констатировали, что ночью ликвидировали в небе 9 беспилотных летательных аппаратов, выпущенных захватчиками с территории временно оккупированного Крыма.