Люди ходят на работу 5 километров пешком: каков привычный день жизни в Херсоне

Российские оккупанты систематически атакуют Херсонскую область и город беспилотниками. Если в центре города до сих пор работают кафе и магазины, есть районы, которые находятся под атакой врага без перерыва.

Об этом 24 Каналу рассказал редактор херсонского вебсайта "Мост" Сергей Никитенко, отметив, что люди из этих районов пешком проходят большое расстояние на работу, ведь общественный транспорт туда не ездит. Людей призывают к эвакуации.

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Каков привычный день жизни в Херсоне

Редактор херсонского вебсайта "Мост" отметил, что херсонцы пытаются наладить свою жизнь и быт несмотря на постоянные обстрелы. В то же время военные, которые находятся на Херсонском направлении, отмечают эвакуации, ведь каждый день пребывания в Херсоне или области – это угроза для жизни.

С одной стороны, в Херсоне работают кафе, рынки и магазины, можно вызвать даже такси. Признаки мирной жизни есть почти везде, несмотря на проблемы. С другой стороны, тысячи людей, которые создают эту иллюзию мирной жизни, каждый день рискуют собственным,

– подчеркнул он.

Районы, которые больше всего страдают от постоянных российских атак, частично "отмирают". Там закрываются магазины и заведения. Однако и там продолжают жить люди, которые ходят пешком до 5 километров в центр города на работу. Общественный транспорт в эти районы уже не курсирует, разве что полиция и скорая.

Россияне часто атакуют маршрутки. В Херсоне нет ни одной, в которой бы не было повреждений. Забитые фанерой окна – обычная история общественного транспорта в городе. Все выглядит очень сюрреалистично,

– добавил Никитенко.

К слову, днем 27 мая российский БпЛА атаковал многоэтажку в Херсоне. Из-за атаки пожар загорелся в квартире и балконах на втором и третьем этажах.