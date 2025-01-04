Угроза не только в воздухе: к каким циничным действиям прибегает враг во время атак на Херсонщину

Россияне продолжают наносить удары по Херсонщине, используя, в частности, дроны-камикадзе. Утром 4 января оккупанты ударили по поселку Антоновка в пригороде Херсона. В результате атаки есть пострадавшие.

Заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал 24 Каналу, что интенсивность дроновых атак россиян на регион не уменьшается. Напомним, что 2 января враг обстрелял маршрутное такси в Корабельном районе Херсона.

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Создают ловушки для людей

Соболевский отметил, что по состоянию на сейчас на Херсонщине есть шесть пострадавших, среди них четыре человека получили ранения именно из-за атаки российскими дронами.

Также враг продолжает террористическую тактику дистанционного заминирования территории противопехотными минами с помощью дронов. Это происходит в Херсоне и в других населенных пунктах области,

– подчеркнул он.

Поэтому угроза для гражданских может быть не только в воздухе, но и даже на территориях, которые уже были проверены взрывотехниками и считались безопасными относительно минной угрозы. К сожалению, по его словам, сейчас вновь могут быть такие ловушки для людей.

Также россияне постоянно пытаются ударить по гражданской инфраструктуре Херсонской области. Кроме того, они целенаправленно атакуют именно энергетические объекты.

Однако даже когда враг не ставит целью уничтожение именно критическую инфраструктуру, учитывая количество боеприпасов, которые он использует, все равно есть попадание и в газовую сеть, и в энергетические объекты. Такие повреждения есть фактически ежедневно,

– отметил заместитель председателя Херсонского областного совета.

Однако работники энергетических компаний и коммунальных предприятий очень оперативно восстанавливают поврежденные объекты, несмотря на то, что они также являются целью для врага. Причем, по его словам, россияне даже не скрывают этого.

В своих пропагандистских информационных ресурсах они открыто предупреждают, что будут бить по работникам ГСЧС, коммунальных предприятий, энергетических компаний.

"Это уже открыть терроризм. Если раньше, когда россияне осуществляли такие атаки, то пытались дискредитировать Вооруженные Силы Украины, – якобы это они открыли огонь. А сейчас оккупанты признают, что это их работа, но считают, что это законные цели. Они потом отчитываются, что это, якобы, были военнослужащие переодетые в гражданское", – объяснил Юрий Соболевский.

Атаки россиян на Херсонщину