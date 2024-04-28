Целят реже, но мощнее: какие объекты прежде всего атакуют россияне в Херсонской области

Россияне продолжают ежедневно атаковать Херсонскую область. Чем дальше, тем вражеские удары становятся сокрушительнее.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, отметив, что россияне перешли на гораздо более тяжелое вооружение. В результате этого жителям Херсонщины противник наносит еще больший вред.

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Четко знают, куда целить

Когда оккупанты начали применять более мощное оружие, то, по словам журналистки, можно сказать, что обстрелы усилились.

В то же время если, к примеру, в статистике указано, что количественно стало меньше обстрелов. Однако их не стало меньше, так сказать, "качественно". Россияне иногда целят реже, но мощнее,

– подчеркнула она.

Накануне, 27 апреля, днем и утром звучали в Херсонской области очень мощные взрывы. В результате ударов разрушен один из корпусов университета. Также утром 28 апреля произошел мощный взрыв.

После удара исчез свет в части Херсона. Его восстановили буквально в течение 1– 1, 5 часов.

"Террор продолжается. Причем россияне целят именно в жилые кварталы, в объекты инфраструктуры. Из-за их атак повреждены газопроводы, источники электроэнергии. Соответственно исчезает подача электроэнергии, воды, прекращается движение троллейбусов. Враг четко знает, куда целить", – подчеркнула Евгения Вирлич.

Враг не прекращает обстрелы Херсонской области