Звуки взрывов слышны постоянно: видео из Энергодара, где оккупанты бьют по ЗАЭС

российские военные прибегли к ядерному шантажу и обстреливают Запорожскую АЭС. Обстрелы в Энергодаре раздаются и в воскресенье, 7 августа.

Взрывы раздавались с разницей примерно в 10 секунд

В социальных сетях 7 августа около 13 часов появилось видео, как оккупанты обстреливают Энергодар. Людям удалось зафиксировать мощные глухие звуки взрывов.

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Взрывы раздавались один за другим с разницей примерно в 10 секунд. Очевидцы начали бежать с места, когда взрывы стали громче.

Взрывы в Энергодаре: видео

россия обстреливает Энергодар и Запорожскую АЭС: что известно

российские военные в пятницу, 5 августа, дважды открыли огонь в сторону Запорожской АЭС. Во время первого обстрела было зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС.

После второго обстрела также были зафиксированы три "прилета" и оккупанты попали по площадке станции возле одного из энергоблоков, где ядерный реактор.

Обстрел оккупантов серьезно повредил азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

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Кроме того, россияне обстреляли Энергодар и разбомбили электроподстанцию "Луч". В результате почти весь город остался без света. Электроэнергии не было в шести из семи микрорайонов. Также не работала водозаборная станция – в городе отсутствует вода.

Взрывы в Энергодаре раздавались и в субботу, 6 августа. Оккупанты нанесли ракетные обстрелы по площадке ЗАЭС и попали непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

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В результате обстрела повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки с отходами ядерного топлива. Все российские военные и представители росатома, находящиеся на площадке ЗАЭС, заблаговременно убежали в укрытие.

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