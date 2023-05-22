Паника – подарок врагу: Игнат объяснил, почему прежде стоит защищать Киев

В Киеве в течение мая почти каждую ночь раздается воздушная тревога. Россияне массированно атакуют столицу дронами и ракетами. Силы противовоздушной обороны эффективно уничтожают вражеские цели и предотвращают страшные последствия.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он добавил, что обстрелы Киева принципиальны для врага, ведь столица – это сердце страны.

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Пропаганда усиливает панику

Россияне целенаправленно атакуют Киев, потому что здесь находятся все органы государственной власти, банковские финансовые учреждения. Постоянными обстрелами враг сеет панику среди гражданского населения.

В ночь на 20 мая враг совершил 11 атаку в течение мая в Киеве. Россияне пытались нанести удар по ключевым объектам столицы и истощить ПВО. Все воздушные цели были уничтожены силами и средствами ПВО. В результате падения обломков повреждены здания и автомобили в четырех районах Киева.

"У нас народ сразу паникует, если что-то не так, и мы знаем последствия этой паники. Очереди на заправках, соль в магазинах скупают и т.д.", – отметил Игнат.

Паника – подарок врагу, которую российская пропаганда умело усиливает.

"Мы должны не паниковать и "хранить пыль сухим и холодным умом", – сказал спикер Воздушных сил.

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Цели вражеских атак

Ключевые цели российских обстрелов:

истощение ПВО;

поиск ПВО;

поражение объектов.

Россия ставит комплексные цели относительно обстрелов Украины. По мнению Игната, одной из главных целей вражеских атак является истощение украинской противовоздушной обороны. К тому же на уничтожение дронов нужно тратить много зенитных ракет, особенно в ночное время.

Дорогие ракеты. Нам даже не их стоимость важна, а наличие,

– подчеркнул спикер Воздушных сил.

Постоянными атаками россияне пытаются прощупать ПВО и выяснить места его расположения. Поэтому оккупанты запускают дроны по разным направлениям и каждый имеет свой маршрут. Российские военные могут отслеживать, где был сбит дрон-камикадзе.

Кроме того, Россия пытается поразить объекты и иногда это удается. По словам Игната, нужно комплексно реагировать на подобные атаки и продолжать усиливать систему противовоздушной обороны Украины, в том числе мобильные огневые группы.

Почему нужна западная ПВО

Основой противовоздушной обороны Украины до сих пор являются советские комплексы Бук-М1 и С-300. Основная задача ПВО – не допустить появления российской авиации, которая была изгнана.

Первые месяцы российского полномасштабного вторжения она (российская авиация – 24 Канал) была здесь, а теперь просто не залетает, потому что ее уничтожают,

– добавил Игнат.

В настоящее время усиление западными системами ПВО очень важно, ведь ПЗРК не получит авиацию на высоте более 6 километров.

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