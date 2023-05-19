Десятый обстрел Киева в мае: военный обозреватель назвал ключевые цели россиян

За 19 дней мая россияне уже десять раз атаковали Киев ракетами и дронами. Враг снова вернулся к тактике террора украинских городов, ведь не может добиться успеха на поле боя.

Чувствуя собственное бессилие, российская армия чуть ли не каждую ночь атакует Украину десятками ракет и дронов. Под прицелом врага гражданское население и города. О целях ракетных обстрелов россиян 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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Ключевая цель обстрелов

В мае силы и средства противовоздушной обороны отразили десять атак россиян на Киев.

В ночь на 19 мая россияне атаковали Киев баражирующими боеприпасы "Shahed". Такой тактикой Россия пытается истощить нашу ПВО, а также психологически влиять на гражданское население.Силы ПВО уничтожили все двигавшиеся в направлении Киева дроны.

Россия сменила тактику обстрелов. Теперь оккупанты намеренно терроризируют украинские города ночью, ведь в темное время суток ПВО сложнее обнаруживать и сбивать вражеские ракеты.

Цели российских ударов по Украине:

критическая инфраструктура;

объекты, связанные с организацией контрнаступления;

места скопления войск и концентрации западной техники;

ЗРК Patriot.

Денис Попович отметил, что российское военное командование считает, что массированные ракетные атаки помогут остановить или отсрочить контрнаступательные действия Вооруженных Сил Украины.

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Россия охотится на Patriot

Недавно произошло историческое событие - Украина сбила первый "Кинжал", а впоследствии - еще шесть. Сейчас на счету Противовоздушных сил ВСУ семь сбитых аэробалистических ракет.

Россию такой успех украинцев разозлил, поэтому они открыли охоту на американские ЗРК Patriot, которые могут уничтожать их "несбиваемые" ракеты.

Атака шести "Кинжалов" на Киев была направлена на то, чтобы прорвать систему ПВО столицы,

– подытожил военный обозреватель.

Все усилия врага оказались тщетными. Хотя минобороны России снова соврало об "успехах" российской армии и заявило об "уничтожении" Patriot.

Эффективность ЗРК Patriot / Инфографика 24 Канала

Что известно о повреждение Patriot