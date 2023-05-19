Відчуваючи власне безсилля, російська армія мало не щоночі атакує Україну десятками ракет та дронів. Під прицілом ворога цивільне населення та міста. Про мету ракетних обстрілів росіян 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.

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Ключова мета обстрілів

У травні сили та засоби протиповітряної оборони відбили десять атак росіян на Київ.

Зверніть увагу! У ніч проти 19 травня росіяни атакували Київ баражуючими боєприпаси "Shahed". Такою тактикою Росія намагається виснажити нашу ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення.

Сили ППО знищили усі дрони, які рухалися в напрямку Києва.

Росія змінила тактику обстрілів. Тепер окупанти навмисно тероризують українські міста вночі, адже у темний час доби ППО складніше виявляти та збивати ворожі ракети.

Цілі російських ударів по Україні:

критична інфраструктура;

об’єкти, які пов’язані з організацією контрнаступу;

місця скупчення військ та концентрації західної техніки;

ЗРК Patriot.

Денис Попович зазначив, що російське військове командування думає, що масовані ракетні атаки допоможуть зупинити або відтермінувати контрнаступальні дії Збройних Сил України.

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Росія полює на Patriot

Нещодавно сталася історична подія – Україна збила перший "Кинджал", а згодом – ще шість. Зараз на рахунку Протиповітряних сил ЗСУ сім збитих аеробалістичних ракет.

Росію такий успіх українців розізлив, тому вони відкрили полювання на американські ЗРК Patriot, які можуть знищувати їхні "нєзбіваємі" ракети.

Атака шести "Кинджалів" на Київ була спрямована на те, щоб прорвати систему ППО столиці,

– підсумував військовий оглядач.

Всі зусилля ворога виявилися марними. Хоча міноборони Росії знову збрехало про "успіхи" російської армії й заявило про "знищення" Patriot.

Ефективність ЗРК Patriot / Інфографіка 24 Каналу

Що відомо про пошкодження Patriot