Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він наголосив, що це є показником того, що ЗРК Patriot чудово виконує свою роботу, знищуючи "Кинджали".

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Росія запустила по Києву ракети Х-101/Х-555

Полковник запасу ЗСУ зазначив, що вночі 18 травня по Києву, найімовірніше, йшли ракети Х-101/Х-555. ЗРК Patriot зніс усі ракети, які цього разу запустили окупанти.

Тобто Київ укотре прикрили,

– наголосив Світан.

Однак, зауважив він, якщо ракета виходить на місто, то це більш ніж тонна маси, на додаток ще й протиракета масою під тонну, тобто 1,5 – 2 тонни падає на Київ у вигляді уламків. До того ж у цих уламках може бути паливо, яке не прогоріло, а також бойова частина, яка могла не здетонувати й зруйнуватися від удару, після чого зайнятися.

Цими уламками, за словами військового експерта, може посікти все, що перебуває не під дахом бетонних будівель. Тому не варто ігнорувати повітряну тривогу, а краще сховатися за бетонне перекриття.

Оперативне зведення від Романа Світана: дивіться відео

Росіяни хотіли уникнути ганьби з "Кинджалами"

Світан також прокоментував заяви росіян про нібито знищення Patriot. Річ у тім, що всі "Кинджали" були збиті у повітрі, тому могли попадати уламки. Однак стартова установка – це машина, на яку ставляться декілька блоків: якщо йдеться про модифікацію PAC-2, то це – 4 ракети, а PAC-3 – 16 ракет. І саме модифікація PAC-3 є протибалістичною, тобто проти "Кинджалів".

Військовий експерт зауважив, що, якби росіяни напевно знали, що знищили Patriot, то наступної ж ночі запустили "Кинджали" по урядовому кварталу, але вони цього не зробили.

І навіть цієї ночі відправили не "Кинджали", щоб не ганьбитися, тому що у них тоді зламається вся парадигма знищення Patriot,

– заявив полковник запасу.

Натомість, додав він, окупанти використали Х-101/Х-555 та "Калібри", тобто крилаті ракети, щоб уникнути ганьби. До того ж в Росії були заарештовані три керівники проєкту "Кинджал". Ці особи розповідали, що "Кинджали" є гіперзвуковою зброєю, але зрештою вони виявилися черговою російською "вундервафлею". Це є показником того, що Patriot виконує свою роботу.

Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

До речі! У Повітряних Силах відреагували на інформацію, що російські війська нібито вразили ЗРК Patriot під час масованої атаки Києва 16 травня. Військові запевняють, що знищити Patriot одним "Кинджалом" – неможливо.

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