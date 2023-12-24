В этой нации нет ничего святого, – в ВСУ рассказали, будут ли усилены обстрелы на Рождество

В 2023 году Украина отмечает Рождество 25 декабря. В Вооруженных Силах Украины рассказали, ожидать ли усиления российских ударов в этот праздник.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что обстрелы на Рождество возможны. Однако это не зависит от конкретной даты, передает 24 Канал.

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Враг рассредоточивает усилия

По словам Гуменюк, обстрелы вполне возможны вне зависимости от даты на календаре. Она подчеркнула, что сутки перед этим характеризовались мощными обстрелами.

Кроме того, фиксируют определенную активность беспилотных летательных аппаратов в направлении населенных пунктов Куцурубской и Очаковской общины.

Это значит, что враг пытается рассредоточить и наши усилия. Следовательно, не исключены и подобные провокации по усилению обстрелов. Надо понимать, что в этой нации нет ничего святого,

– сказала Гуменюк.

То есть в ВСУ не исключают возможных обстрелов 25 декабря.

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