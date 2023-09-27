Может перехватить "Ониксы": какой ЗРК защитит Одессу от ракетных атак
Россияне пытаются отомстить Украине за удары по Крыму, обстреливая Одесскую область. Враг атакует именно портовую инфраструктуру. И поэтому сейчас возникает актуальный вопрос о том, чтобы защитить Одессу от ракетных ударов оккупантов.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, какая именно зенитно-ракетная система имеет мощности защитить Одесскую область от "Ониксов", которыми россияне бьют по украинским портам.
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Шантаж в чистом виде
Россия наносит удары именно по Одессе, потому что пытается вернуться к зерновому соглашению. Ведь россияне хотят, чтобы их "Россельхозбанк" подключили к системе SWIFT. А также, чтобы было разблокировано движение российских судов, потому что у западных компаний нет желания их страховать.
Это шантаж в чистом виде, когда россияне почти каждую ночь обстреливают порты Одесской области. Ведь это уже связано с украинским трафиком судов и грузов, которые они пытаются остановить. Это режим террора,
– подчеркнул военный эксперт.
Однако прикрывать Одессу нужно, как и все украинские прифронтовые зоны, где есть транзитный трафик, это – Николаев, Херсон, Харьков.
"Украина не может решить этот вопрос самостоятельно. Нужно нашим партнерам продемонстрировать важность закрытия городов Украины, имеющих количество жителей от 100 тысяч и выше. Для того чтобы места компактного проживания украинцев прикрыть с воздуха", –отметил полковник ВСУ в запасе.
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Может прикрыть Одессу
Одессу, по его мнению, вместе с ее портовой инфраструктурой оптимально закрывать ЗРК SAMP/T. Кроме того, он может защитить и от баллистических ракет.
Радиус действия этой системы – более 100 километров, также она хорошо фиксирует цели и над водой. Эта система имеет неплохие локаторы, и как бы "Оникс" не двигался (на большой высоте или на малой, у воды), SAMP/T его перехватит.
SAMP/TЭто зенитный ракетный комплекс дальнего действия, который может уничтожать аэродинамические цели на расстоянии до 150 км и на высоте до 25 км. Комплекс также может уничтожать баллистические ракеты на расстоянии до 25 километров и на такой же высоте.
"Ракеты, используемые на SAMP/T, фрако-итальянские – Aster 30 системы "воздух – воздух" с пусковым ускорителем. И эта ракета может перехватить, в частности, "Ониксы", – подчеркнул Роман Свитан.
Больше об атаках россиян на Одесщину
- Почти каждый день Одесская область страдает от ударов врага – дронами-камикадзе и ракетами, в частности "Ониксами".
- Так, в ночь на 26 сентября враг попал в портовую инфраструктуру "Шахедами" в Измаильском районе. В результате атаки пострадали двое мужчин – водители грузовиков.
- А ночью 25 сентября массированная атака Одесской области продолжалась более полутора часов. Россияне использовали для обстрела ударные дроны, а также ракеты разного типа.
- Речь идет о 19 "Шахедах" и 14 ракетах – 12 "Калибрах" и двух "Ониксах". Силы ПВО Украины ликвидировали все "Шахеды", а также 11 "Калибров".
- В результате атаки пострадала припортовая инфраструктура и отель на морвокзале, который был разрушен. Кроме того, произошло попадание по складу и частному дому в Одесской области. Две же ракеты "Оникс" попали по зернохранилищу.