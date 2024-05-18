Регулярные удары по НПЗ: когда российская экономика почувствует последствия атак

Украина в последнее время активно начала осуществлять удары беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам России. Такие действия с начала российской агрессии против нашей страны уже не редкость. Мощности вражеских НПЗ значительно уменьшились.

Об этом рассказал 24 Каналу экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что уничтожение НПЗ в России уже начали влиять на экономику страны-агрессора. На сегодня более 10% российской нефтеперерабатывающей промышленности парализовано.

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Проблемы России

Олег Пендзин отметил, что Россию всегда считали страной, в которой хорошо развита нефтеперерабатывающая промышленность. Враг экспортировал много дизеля и бензина.

В России (после начала атак по НПЗ – 24 Канал) полностью запретили экспорт бензина для того, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Сейчас там вынуждены обращаться к Казахстану, Беларуси и Азербайджану для закупки 100 тысяч тонн бензина,

– сказал он.

Это яркий пример результатов обстрелов украинскими дронами по российским НПЗ.

Критичны ли для России удары по НПЗ

По словам Олега Пендзина, в России 32 нефтеперерабатывающих завода, которые работают. После атак дронами, более 10% от этого числа разрушены или на ремонте.

Он подчеркнул, если удары дронами прекратятся, то значительных негативных результатов для оккупантов не будет.

Россияне строили современные нефтеперерабатывающие заводы последние 10 лет. После введения санкционных ограничений у них уменьшился доступ к запчастям и технике, которую используют на этих предприятиях. Сейчас для них это критично, потому что могут восстанавливать только старые советские заводы. Общий объем производства бензина в России резко уменьшился,

– высказался экономист.

Пендзин отметил, если обстрелы будут продолжаться, то в будущем можно будет ожидать более серьезных последствий для страны-агрессора.

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