Такое мнение 24 Каналу высказал авиационный эксперт Богдан Долинце, отметив, что когда оккупанты запускают небольшое количество "Шахедов", то большинство из них уничтожают. Однако, если враг использует более 50 таких БПЛА, то процент сбивания существенно снижается. К слову, 17 мая взрывы раздавались в разных областях России и во временно оккупированном Крыму.

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"Это тот опыт, который Украина начала также использовать, вероятнее всего, в связи с тем, что при так называемых единичных пусках вероятность уничтожения отдельного дрона, в частности, его обнаружения, значительно выше", – сказал Долинце.

Такой подход к накоплению, а затем такому массированному применению является значительно эффективнее. Большее количество дронов преодолевает так называемые рубежи защиты систем противовоздушной обороны врага.

В то же время во время такого полета стаи дронов есть возможность, в частности, чтобы эти беспилотники друг другу помогали преодолевать определенные сложные промежутки. Например, там, где действуют системы радиоэлектронной борьбы.

Все потому, что все БПЛА, которые находятся в разных местах, сложно заглушить. Если хотя бы несколько из них будут получать хороший сигнал GPS, они теоретически смогут обмениваться данными и так эффективно проходить препятствия.

Чтобы эффективно поразить определенные объекты, нужно более двух ударов. Тогда это приводит к существенному выводу из эксплуатации на длительный период времени.

Фактически мы говорим о том, что эволюционно возросли понимание и возможность применения дронов. Конечно, это было невозможным без наращивания производства,

– подчеркнул авиационный эксперт.

НПЗ собираются противодействовать БпЛА

Российские НПЗ якобы закупают оборудование для противодействия дронам. Впрочем, это могут быть исключительно гражданские или промышленные средства. Однако, если говорить о военных БПЛА, то эти средства будут малоэффективными. Самая высокая эффективность у военных систем обнаружения и противодействия.

Кроме того, такие системы требуют обученного квалифицированного персонала, который умеет правильно их настраивать и работать с ними. Работа таких систем может создавать определенные препятствия или вмешиваться в работу других предприятий, систем и каналов связи. Например, объектов гражданской критической инфраструктуры – аэропортов, аэродромов, больниц, органов внутренних дел и тому подобное.

"Те системы, те средства, которые используют каналы радиосвязи, могут потом страдать из-за такого фактически хаотичного использования средств противодействия, потому что это будут разные средства в разных местах. Они, вероятнее всего, будут работать на разных частотах. Может быть несогласованная их взаимосвязь", – отметил Богдан Долинце.

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