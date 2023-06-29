Одно из самых опасных направлений, – в ВСУ обратились к жителям Сумщины с важной просьбой

Российские оккупанты ежедневно обстреливают, в частности, приграничья Сумской области, из-за чего страдают мирные граждане и объекты гражданской инфраструктуры. В Вооруженных силах призывали людей не затягивать с эвакуацией.

Как констатировали в украинской армии, Писаревка, Белополье, Юнаковка – это названия всего нескольких населенных пунктов на Сумщине, которые из-за атак регулярно появляются в сводках Генштаба.

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Военные призывают эвакуироваться

Известно, что россияне ведут огонь с РСЗО, артиллерии и наносят удары с воздуха управляемыми авиационными боеприпасами. К сожалению, одна из таких бомб развалила детский сад в деревне вблизи границы в эти дни.

Власть на местах знает алгоритмы и пути эвакуационных мероприятий. Для этого есть все. Призываю всех, пожалуйста, уезжайте для того, чтобы сберечь свою жизнь! А Силы обороны продолжат защищать украинскую землю,

– подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Кроме того, в сообщении ВСУ говорится, что военнослужащие Сил обороны надежно удерживают свои позиции и занимаются ежедневной боевой работой в этом регионе, что очень опасный для мирных людей из-за врага: "Чем ближе к границе, тем больше плотность вражеских обстрелов".

Последствия российских обстрелов Сумщины / фото ВСУ

Враг с непонятной настойчивостью почти каждый день терроризирует территорию Сумщины, особенно не выбирая методы. Сумское направление остается наиболее опасным в Северной операционной зоне,

– отметили в украинской армии.

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