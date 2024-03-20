Обстрелы нарастают: в Госпогранслужбе рассказали о ситуации на Сумщине

Больше всего обстрелов на границе с Россией приходится на Сумскую область, а также – на Харьковскую. Враг больше всего атакует те населенные пункты, которые расположены максимально близко к границе.

Об этом 24 Каналу заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, отметив, что в результате этого уничтожается их инфраструктура. А также – дома гражданских.

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"Есть, к сожалению, и погибшие, и раненые местные. Руководство Сумской области, военно-гражданская администрация и ранее неоднократно призывала людей по возможности выезжать из таких населенных пунктов", – сказал Демченко.

Сейчас местные власти продолжают работу для того, чтобы обезопасить жизнь людей. Поэтому проводят эвакуацию – вывозят гражданских из приграничных населенных пунктов вглубь Сумской области.

Россия усилила атаки

Враг ежедневно обстреливает Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области. Те области, которые на границе со страной-агрессором деоккупировали украинские защитники. По словам спикера Госпогранслужбы, с начала марта количество атак россиян возросло.

Нашими нарядами уже зафиксировано более 2300 обстрелов, которые осуществила Россия, применяя разнообразное вооружение. В частности, и авиацию, которая сбрасывает управляемые авиационные бомбы. Больше всего обстрелов приходится именно на Сумскую область, а также на Харьковскую область,

– рассказал Андрей Демченко.

Обстрелы Сумщины: новости