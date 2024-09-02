"В Кремле истерика": что стоит за масштабированием ударов по Украине

В ночь на 2 сентября Украина находилась под российской атакой, летели баллистические ракеты и дроны. На этот раз враг больше сосредоточился на ударах по столице.

Россияне могут менять подходы во время обстрелов. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь, добавив, что иногда оккупанты запускают больше "Шахедов", в другой раз – ракеты.

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Что стоит за ударами по Украине

Враг постоянно меняет тактику своих ударов, чтобы найти слабое место украинской противовоздушной обороны. Несмотря на все попытки оккупантов, ПВО работает очень эффективно.

В последние дни Россия осуществляла просто террористические обстрелы. Стоит вспомнить только удары по гражданской инфраструктуре Харькова, по Дворцу спорта, жилой застройке, детской площадке.

То же самое можем сказать и о Киеве. Ведь обстрел запланировала в ночь перед началом учебного года. Прилеты были даже по школам и садикам. Это является свидетельством паники, истерики в Кремле и лично у Владимира Путина,

– подчеркнул Михаил Самусь.

Хотя российский диктатор убеждает якобы ситуация на Донбассе под контролем, а Курская операция не удается ВСУ – на самом деле все не так. Игнорируя события на Курщине, Путин очень рискует. Более того, продвижение россиян в Донецкой области тоже не является особенно быстрым.

Конечно, там сейчас очень сложная ситуация, но расчет Кремля на то, что украинский фронт быстро провалится не оправдался.