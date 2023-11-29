Расслабляться нельзя, – Свитан предположил, ждать ли украинцам массированные атаки врага

Из-за шторма во временно оккупированном Крыму упал "Шахед", который захватчики запускали по Югу Украины. Однако даже несмотря на понимание того, что часть БПЛА не долетит, оккупанты все равно продолжат их запускать.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что массово врага это не будет останавливать. Он добавил, что оккупантов может остановить только серьезный катаклизм. Отметим, что "Шахеды" упали также в России.

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"Расслабляться нам точно не надо. Дроны будут идти. Приблизительно два десятка дронов. Плюс – минус 5 – 10 – точно смогут запускать чуть ли не каждую ночь", – подчеркнул Свитан.

Шторм не дает ударным дронам врага работать. Воздушные массы сносят любой летательный объект. Поэтому управлять полетом очень сложно. Тем более из-за нулевой температуры может быть оледенение.

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Кроме того, враг может запускать ракеты. В настоящее время в Черном море находится не менее 3-х ракетоносителей оккупантов. Это 1 фрегат, который может запустить 8 "Калибров" и 2 подлодки. Каждая из них имеет по 4 ракеты. В общем, захватчики могут запустить с Черного моря до 16 ракет. Однако на врага может повлиять мощный шторм.

Шторм больше влияет на принятие решений по запуску "Калибров", чем "Шахедов",

– отметил военный эксперт.

Российские самолеты могут выпускать ракеты за 1000 километров. В основном оккупанты запускают ракеты Х-31 или Х-59.

Чаще всего – это Х-59МК-2, которая может бить на 300 километров и имеет боевую часть до 300 килограммов. Однако, такие ракеты могут отклоняться от цели на десятки метров.

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