Авиаэксперт назвал самую большую проблему врага в подготовке обстрелов: как это повлияет на его атаки

В течение зимы Россия наносила мощные удары по Украине, направляя свое оружие преимущественно на энергетические объекты. За это время враг использовал большое количество ракет.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, который отметил возникновение у России большой проблемы по накоплению ракет. Сегодня у врага есть серьезная нехватка всех видов вооружения, в частности баллистических и крылатых ракет.

Сколько времени нужно России, чтобы восстановить запас ракет?

Криволап заметил, что россияне сейчас уже используют ракеты непосредственно "с колес". Судя по расчетам, стратегический запас ракет в России почти или вообще исчерпан.

Удар по Воткинскому заводу в России существенно ухудшил ситуацию по стратегическому ресурсу баллистических ракет. Потому что этот завод выпускал "Искандер-М", "Кинжалы" и все двигатели откуда шли. Поэтому это задержит россиян как минимум на три месяца, а скорее всего на полгода. Это время потребуется для обновления запасов,

– отметил авиаэксперт.

Поэтому сейчас россияне будут осуществлять, по его мнению, целенаправленные удары с использованием небольшого количества баллистических и крылатых ракет. Также враг может интенсивнее использовать "Шахеды".

К слову. Военный обозреватель Иван Тимочко считает, что атака украинской ракетой "Фламинго" по Воткинскому заводу, где изготавливают ракеты для комплексов "Искандер", "Ярс" и "Булава", привела к серьезным повреждениям. Он считает, что это будет иметь очень серьезные последствия для россиян, ведь даже один удар по одному из центральных цехов резко снизит производительность предприятия, а накопление незавершенных ракет будет расти.

Однако при этом России нужно будет серьезно защитить Елабугу в Татарстане, где расположено крупное производство дронов. Потому что маршрут, которым летели ракеты на Воткинский завод в Удмуртии, пролегает, как заметил авиационный эксперт, почти мимо Казани, которая почти рядом с Ижевском, где концерн Калашникова, выпускающий дрон "Италмас", разведдрон Zala, барражирующий боеприпас "Ланцет". Там расположен завод "Купол", который изготавливает системы "Тор" и дроны "Гарпия".

Поэтому россиянам надо сейчас серьезно думать, как защищаться. Следующие удары, вероятно, будут в том же направлении, ведь украинские силы уже усвоили, как преодолевать там средства российской ПВО,

– пояснил Константин Криволап.

Кроме того, в Украине, как отметил он, должна появиться баллистика, способная преодолевать большие расстояния и, вероятно, дальнобойный дрон.

Какие еще удары наносит Украина по важным объектам в России?