С начала года Россия сбросила на Украину почти 10 000 КАБов, – Умеров
Источник:Рустем Умеров
Российские войска не прекращают обстреливать Украину и разрушать все на своем пути. Только с начала этого года оккупанты сбросили на территорию Украины уже почти 10 000 управляемых авиабомб.
Жуткую статистику использования КАБов опубликовал министр обороны Украины Рустем Умеров.
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Россия не прекращает удары
Министр обороны написал, что удар по Харькову 26 мая показал, что Украина снова столкнулась с безжалостной агрессией России.
Вражеский удар по строительному гипермаркету города-героя Харькова, осуществлен в субботу посреди белого дня, когда там могли находиться сотни людей, – это ничто иное, как очередной акт геноцида украинского народа путинским режимом,
– написал Умеров.
По словам министра, Украина нуждается в более современных системах ПВО и авиации и ежедневно и при каждом удобном случае говорит об этом с союзниками.
Только с начала года враг сбросил на нашу землю почти 10 000 КАБов. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и раненых. Никакие слова не смогут заглушить вашего горя. Однако мы сделаем все, чтобы виновные в этой жестокой и сознательной агрессии были привлечены к ответственности,
– добавил Рустем Умеров.
Украина нуждается в системах ПВО
- Госпожа посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что работа относительно потенциальных поставок Patriot продолжается "на всех уровнях". Однако это нелегкий вопрос. Страны имеют не так много систем, которые могут сбивать баллистические ракеты – поэтому они вынуждены считаться с собственной нацбезопасностью. Однако в вопросе есть "определенные продвижения".
- Румыния отмечает, что предоставление этой системы ПВО нашему государству – это непростой процесс. Страна готова передать Patriot при условии, что она получит что-то взамен. Румыния не хочет остаться без противовоздушной обороны.
- Владимир Зеленский в июне посетит Францию. СМИ пишут, что там он будет призывать страны НАТО сбивать российские ракеты над Украиной. Президент еще раньше обвинял Альянс в двойных стандартах, поскольку США и Великобритания помогали отражать иранскую атаку Израиля.