Оккупанты начинают менять тактику, – Ашурбеков рассказал об особенностях обстрелов Запорожья

Российские захватчики начали менять тактику атак на Запорожье. Сейчас враг вернулся к обстрелам областного центра и прифронтовых общин из комплексов С-300.

Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков рассказал 24 Каналу, что, вероятно, оккупанты восстановили запасы С-300 после того, как ВСУ уничтожили предыдущие.

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Смена тактики врага

Аскад Ашурбеков отметил, что ранее россияне атаковали Запорожье дальнобойными ракетами, в частности "Искандерами", а Гуляйполе – тяжелыми управляемыми авиабомбами. Сейчас они вернулись к обстрелам из С-300.

Сегодня мы видим смену тактики. Они вернулись к модели обстрелов областного центра и прифронтовых общин из комплексов С-300. Думаю, это связано с тем, что, возможно, они восстановили запасы этих пусковых установок после того, как ВСУ уничтожили предыдущие,

– сказал он.

Поэтому враг пытается маневрировать, чтобы обойти нашу систему противовоздушной обороны и в целом ВСУ.

Ашурбеков об особенностях обстрелов Запорожья: смотрите видео

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