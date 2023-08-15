Оккупанты начинают менять тактику, – Ашурбеков рассказал об особенностях обстрелов Запорожья
Российские захватчики начали менять тактику атак на Запорожье. Сейчас враг вернулся к обстрелам областного центра и прифронтовых общин из комплексов С-300.
Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков рассказал 24 Каналу, что, вероятно, оккупанты восстановили запасы С-300 после того, как ВСУ уничтожили предыдущие.
Читайте также В Запорожье ночью раздавались взрывы: есть попадания с погибшими
Смена тактики врага
Аскад Ашурбеков отметил, что ранее россияне атаковали Запорожье дальнобойными ракетами, в частности "Искандерами", а Гуляйполе – тяжелыми управляемыми авиабомбами. Сейчас они вернулись к обстрелам из С-300.
Сегодня мы видим смену тактики. Они вернулись к модели обстрелов областного центра и прифронтовых общин из комплексов С-300. Думаю, это связано с тем, что, возможно, они восстановили запасы этих пусковых установок после того, как ВСУ уничтожили предыдущие,
– сказал он.
Поэтому враг пытается маневрировать, чтобы обойти нашу систему противовоздушной обороны и в целом ВСУ.
Ашурбеков об особенностях обстрелов Запорожья: смотрите видео
Обстрелы Запорожья: последние новости
- В ночь на 14 августа в Запорожье прогремели мощные взрывы. Приблизительно в 2:00 враг нанес ракетные удары по одному из населенных пунктов Запорожского района. В результате обстрела на территориях двух домовладений полностью разрушены два жилых дома, повреждены еще два дома, в соседних – вылетели окна.
- Были спасены 3 человека. К сожалению, двое погибли. Чрезвычайщики проводили поисково-спасательные работы на местах ударов и доставали из-под завалов пострадавших.
- Ночью 12 августа оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В Воздушных Силах ВСУ отметили, что вражеские дроны были уничтожены в пределах Запорожской области. В Запорожской ОВА отметили, что враг запускал БПЛА по Запорожью, Гуляйпольскому и Красному.
- Российские оккупанты фактически на протяжении суток дважды атаковали Запорожье – вечером 9 и 10 августа. Россия цинично ударила по гостинице Reikartz в Запорожье. В отеле действовал дневной детский лагерь. Он работает ежедневно до 18 часов, а обстрел начался в 19:00. Родители успели забрать детей.
- К сожалению, погибла женщина. Она находилась на расстоянии около 300 – 400 метров от эпицентра удара. Кроме того, сообщили о почти 20 пострадавших. Среди них – 4 детей.