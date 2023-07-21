Враг ударил по сельскохозяйственному предприятию на Запорожье: 4 погибших, есть раненые

Массированный террор со стороны России продолжается. За прошедшие сутки, 20 июля, враг бил по Запорожской области, стреляя из оружия разного типа по ряду населенных пунктов.

За прошедшие сутки было 80 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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Россияне стреляли из разного оружия:

63 артиллерийским обстрелам подвергся целый ряд населенных пунктов: Гуляйполе, Левадное, Белогорье, Чаривное, Гуляйпольское, Малиновка, Красное, Щербаки, Степногорск, Пятихатки и другие прифронтовые села;

10 ударов из РСЗО по Новодаровке;

6 авиационных ударов по Пятихаткам, Орехову и Малой Токмачке;

атака БпЛА по Лобковому.

Есть жертвы: из-за удара по сельскохозяйственному предприятию Пологовского района погибли четыре работника 29, 30, 33 и 43 лет. Двое раненых лечатся.

Также есть 33 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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Другие атаки со стороны россиян

В последние дни враг прицельно бьет по портам и инфраструктурным объектам, связанным с реализацией зерновой сделки. Таким образом россияне надеются выбить Украину из цепочки экспорта зерна.

Так, несколько ночей подряд под ракетным ударом был Юг Украины, в частности, Одесская область.

В Силах обороны говорят: с портов государство-агрессор переключилось на аграрные предприятия в глубоком тылу, ведь там накапливают зерно.