россияне заинтересованы в постоянной работе Запорожской АЭС, – эксперт по ядерной безопасности

российские военные обстреливают Запорожскую атомную электростанцию, чтобы запугать людей. На самом деле она нужна захватчикам целая и рабочая.

Об этом заявила 24 каналу независимый эксперт по ядерной безопасности Ольга Кошарная. По ее словам, оккупанты имеют проблемы в Крыму после попадания ВСУ в "вышки Бойко".

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"оккупанты заинтересованы в работе Запорожской АЭС"

Кошарная отметила, что российские захватчики уже несколько дней обстреливают Запорожскую АЭС. В то же время, российские СМИ утверждают, что это делают украинские военные.

По ее мнению, это шантаж и провокация. оккупанты так поднимают ставки, делая это всегда, когда у них не очень хорошие дела на фронте.

На самом деле они заинтересованы в работающей Запорожской АЭС,

– подчеркнула эксперт по ядерной безопасности.

По словам Кошарной, оккупанты имеют проблемы в Крыму после попадания ВСУ в "вышки Бойко". Именно оттуда газ шел на тепловые электростанции полуострова, которые работали на газе.

Я думаю, что сейчас с этими скважинами проблемы ресурса нет. И для того, чтобы обеспечить Крым электроэнергией, им нужна целая рабочая Запорожская станция,

– заявила она.

Эксперт по ядерной безопасности отметила, что российскими захватчиками это уже было заявлено, и они это будут делать.

Кошарная о заинтересованности оккупантов в постоянной работе Запорожской АЭС: смотрите видео

"Ставят нас на грань ядерной катастрофы"

Кошарная рассказала, что обстрелами они перебили распределительные линии электропередач напряжением 150 кВ и 330 кВ, а также появилась информация, что и напряжением 750 кВ.

Это они еще демонстрируют, что у них есть серьезные намерения отключить Запорожскую станцию от объединенной энергосистемы Украины,

– сказала эксперт.

По ее мнению, российские оккупанты так пугают, хотя от москвы можно ожидать чего угодно.

Они ставят нас на грань ядерной катастрофы – вот их задача,

– отметила Кошарная.

В то же время эксперт по ядерной безопасности уверена, что бомбить реакторное отделение россияне все же не будут.

Обстрелы Запорожской АЭС: что известно

российские военные 5 августа снова обстреляли город Энергодар в Запорожской области. Целью оккупантов в очередной раз стала Запорожская АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отреагировал на действия оккупантов и назвал их реальной угрозой ядерной катастрофы.

По данным разведки, оккупанты заминировали 2 энергоблока станции и завезли на территорию ЗАЭС военную технику.

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