Расслабляться точно не стоит, – в ГУР оценили угрозу обстрелов зимой

Россия продолжает терроризировать территорию Украины ракетными обстрелами. В ГУР МО рассказали, чего украинцам следует ожидать зимой.

Представитель прессслужбы ГУР Минобороны Украины рассказал, что для украинцев зима в этом году будет такой же тяжелой, как и в прошлом.

Смотрите также Зима на фронте. Как погода влияет на войну, наступление ВСУ и продвижение россиян

Какие прогнозы в ГУР

Спикер отметил, что еще недавно основными целями противника были портовая и зерновая инфраструктуры, а также энергетический сектор.

В то же время оккупанты совершают большое количество террористических атак на территорию Украины. Каждый день россияне наносят многочисленные ракетные удары.

По словам Андрея Юсова, под ударом больше всего находятся гражданская инфраструктура и экономический потенциал.

Он также объяснил, что в настоящее время Украине нужно больше средств противовоздушной обороны. Сейчас работа с западными партнерами по этому вопросу продолжается.

Что в ГУР посоветовали украинцам

Расслабляться точно не следует. То есть повербанки нужно достать и протереть, а генераторы – зарядить. Все подготовить,

– заявил спикер.

Представитель прессслужбы ГУР также отметил, что подготовка к нынешней зиме продолжается.

Как Украина усиливает ПВО