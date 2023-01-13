Учения из-за угрозы наступления из Беларуси: Наев проверил готовность подразделений

Из-за угрозы нападения со стороны Беларуси украинские военные постоянно прорабатывают разные варианты развития событий на Волынском направлении. Учения проводят для того, чтобы воины умели слаженно и умело проводить операции.

Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность воинов, защищающих это направление. Подробнее о военных учениях – читайте в материале 24 Канала.

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Подразделения Сил обороны действовали слаженно и показали высокий уровень

В Командовании Объединенных Сил ВС Украины рассказали, что главной целью военных учений является отработка координации и эффективного взаимодействия между воинами.

В тренировках принимают участие подразделы:

Вооруженных сил Украины,

Национальная гвардия,

Службы безопасности,

Национальная полиция,

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Командиры должны быть четко осведомлены в обстановке и принимать адекватные решения. Это очень удобно и очень полезно для совместных действий всех подразделений, входящих в состав Сектора безопасности и обороны,

– объяснил командующий.

Командующий Объединенными Силами ВСУ высоко оценил взаимодействие украинских защитников, действующих на Волынском направлении. По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, подразделения Сил обороны действовали очень слаженно.

Что именно практиковались делать воины:

Подразделения СБУ – осуществляли оперативное обеспечение и руководили контрдиверсионными мерами.

– осуществляли оперативное обеспечение и руководили контрдиверсионными мерами. Подразделения Нацполиции – проводили изоляционные мероприятия и боролись с диверсионно-разведывательными группами.

– проводили изоляционные мероприятия и боролись с диверсионно-разведывательными группами. Подразделения Нацгвардии Украины – должны были не допустить прорыв блок-поста ДРГ противника.

– должны были не допустить прорыв блок-поста ДРГ противника. Подразделения ВСУ – обороняли участки местности, должны были выявить ДРГ в лесистой местности.

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