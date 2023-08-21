От усиления ПВО до уничтожения наземных целей: авиаэксперт объяснил подготовку пилотов на F-16

Украинские пилоты начали обучение на истребителях F-16. Минимальный срок подготовки – 6 месяцев. Даже после того, как пилоты начнут эксплуатацию F-16, будет еще несколько этапов подготовки.

Такое мнение 24 Каналу озвучил эксперт по авиации Богдан Долинце. Практики переобучения пилотов с советских самолетов на новейшие, в частности F-16, в такие короткие сроки еще не было.

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Этапы подготовки пилотов на F-16

Богдан Долинце отметил, что программа подготовки пилотов согласовывается как с учебным центром, так и с разработчиком самолета. Решения о программе для украинских пилотов принимают страны, которые предоставляют свою инфраструктуру для обучения, а разработчики выражают свои пожелания.

Такой практики переобучения пилотов из советских самолетов на западные в очень короткие сроки раньше в мире не было. Страны Восточной Европы, эксплуатировавшие МиГ, например, Польша, как правило, имели срок год – полтора в нескором режиме. У нас такой возможности нет. Поэтому программы подготовки, скорее всего, разделили на разные уровни и этапы подготовки,

– сказал он.

Раньше озвучивали срок от 4 до 6 месяцев. Сейчас заявляют, что обучение будет длиться не менее 6 месяцев. Это срок, за который можно подготовить пилота и пересадить его с советского самолета на новый. Скорее всего, на этом учения пилотов не закончатся.

"Вероятнее всего, программа подготовки на этом не закончится и будет несколько этапов развития, которые позволят потом повышать квалификацию. Если на первых этапах пилоты смогут, условно говоря, осуществлять действия, например, по усилению систем ПВО, то поэтапно они смогут быть подготовлены, чтобы уничтожать наземные цели врага", – объяснил авиаэксперт.

Обучение украинских пилотов на F-16: главное