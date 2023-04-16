Это шапито, – военный обозреватель объяснил, зачем Россия начала обучение Тихоокеанского флота

Россия объявила о проверке боеспособности Тихоокеанского флота. Таким образом, она в частности хочет поразить Китай своей "мощью" в Тихом океане.

Однако военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что россияне начали проверку на годовщину уничтожение ракетного крейсера "Москва". Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Испытание закончилось фиаско

Коваленко объяснил, что крейсер "Москва" отвечал за противовоздушную оборону и обеспечивал ПВО всего Черноморского флота.

Но он был уничтожен ракетами, от которых должен был защищать,

– отметил он.

Это означает, что на советских военных кораблях, отвечавших за ПВО, устанавливались зенитно-ракетные комплексы С-300Ф, которые не прошли весь цикл полноценных испытаний почти в условиях приближенных к боевым.

"Первое боевое испытание закончилось для них полным фиаско", – подчеркнул военно-политический обозреватель.

Что означают обучение Тихоокеанского флота России: смотрите видео

Лишь "бряцают мышцами"

Часть Тихоокеанского флота имеет прикрытие кораблями именно такого типа – не боеспособными. Другая часть получила современные ПВО "Полимент-Редут". Они также были установлены без прохождения полноценного цикла приближенных к боевым. Это все происходило с большим количеством проблем с оборудованием и функциональной системой.

"Российский флот не имеет полноценной эффективной компоненты ПВО. Об этом знают и в США, и в Китае. Кого они пытаются таким образом удивить, неизвестно. Это "бряцание мышцами", демонстрация "мощи". Но все понимают, что это шапито ", – резюмировал Александр Коваленко.

Больше об обучении Тихоокеанского флота России

Страна-агрессор 14 апреля объявила об обучении своего Тихоокеанского флота.

Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что во время учений будут якобы отрабатываться методы предотвращения развертывания сил противника в южной части Охотского моря. А также методы отражения высадки десанта на южные Курильские острова и остров Сахалин.

В американском Институте изучения войны считают, что таким образом Россия посылает сигналы Японии. Как известно, у нее есть претензии на часть архипелага, который в конце Второй мировой войны захватил Советский Союз.

Аналитики отметили, что Кремль таким образом пытается предупредить Японию о нецелесообразности дальнейшей поддержки Украины.

Тихоокеанскому флоту России сейчас не хватает боевой мощи, ведь его подразделения 40-й и 155-й морских пехотных бригад понесли значительные потери под Угледаром несколько месяцев назад.