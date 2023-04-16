Проте військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголосив на тому, що росіяни почали перевірку на річницю знищення ракетного крейсера "Москва". Про це він розповів 24 Каналу.

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Випробування закінчилось фіаско

Коваленко пояснив, що крейсер "Москва" відповідав за протиповітряну оборону та забезпечував ППО усього Чорноморського флоту.

Але він був знищений ракетами, від яких повинен був захищати,

– зазначив він.

Це означає, що на радянських військових кораблях, які відповідали за ППО встановлювались зенітно-ракетні комплекси С-300Ф, який не пройшли весь цикл повноцінних випробувань майже в умовах наближених до бойових.

"Перше бойове випробування закінчилось для них повним фіаско", – підкреслив військово-політичний оглядач.

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Лише "брязкають м'язами"

Частина Тихоокеанського флоту має прикриття кораблями саме такого типу – не боєздатними. Інша частина отримала сучасні ППО "Полімент-Редут". Їх також було встановлено без проходження повноцінного циклу наближених до бойових. Це все відбувалось з великою кількість проблем з обладнанням та функціональною системою.

"Російський флот не має повноцінної ефективної компоненти ППО. Про це знають і в США, і в Китаї. Кого вони намагаються у такий спосіб здивувати, невідомо. Це "брязкіт м'язами", демонстрація "моці". Але всі розуміють, що це шапіто", – резюмував Олександр Коваленко.

Зверніть увагу! Тихоокеанському флоту Росії зараз не вистачає бойової потужності, адже його підрозділи 40-ї та 155-ї морських піхотних бригад зазнали значних втрат під Вугледаром декілька місяців тому.

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