Изучали Международное гуманитарное право: в Генштабе рассказали о масштабной подготовке военных

Украинские военные продолжают овладевать новыми навыками, которые могут пригодиться для борьбы с оккупантами. Более тысячи украинских военнослужащих прошли специализированную подготовку по Международному гуманитарному праву.

В Генштабе отметили, что эта подготовка дает уникальную возможность обогатить знания личного состава передовыми практиками международного гуманитарного права. Кроме того, это позволит перенять практический опыт, приобретенный во время боевых действий с российской армией.

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Украинские военные изучали международное гуманитарное право

В Генеральном штабе рассказали, что с августа по ноябрь 2023 успешно провели 25 тренинговых семинаров для украинского сержантского состава по углубленному изучению норм Международного гуманитарного права. Это происходило в рамках проектной деятельности Женевского центра по вопросам управления в секторе безопасности (DCAF).

Кроме того, эти занятия стали возможны благодаря поддержке правительств Финляндии и Швейцарии.

За этот период занятиями было охвачено более 1 000 военнослужащих разных видов, родов войск Вооруженных Сил Украины в местах восстановления боеспособности и проведения боевого согласования личного состава,

– говорится в сообщении Генштаба.

Украинские военные углубленно изучали МГП / Фото Генштаба ВСУ

Военные отметили, что проектная деятельность DCAF приобрела системный характер и значительно повысила эффективность существующей системы подготовки личного состава ВСУ по тематике МГП. Эти занятия также проводились в тесном взаимодействии с профильными структурными подразделениями Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.

В вузах Украины хотят ввести курс военной подготовки

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал, что в украинских заведениях высшего образования хотят ввести пилотные военные кафедры. Они будут готовить всех ребят.

Винницкий подчеркнул, что военные кафедры являются важной потребностью в современной Украине. Там студенты будут приобретать военно-учетную специальность "Стрелец".

Эти изменения хотят ввести в сентябре 2024 года. Специальность можно получить, пройдя курс тактической медицины, базовой стрельбы и так далее.

Проект DCAF по углубленному изучению МГП начат в феврале 2023 года. Реализацию проекта обеспечивает ОО "Лига офицеров", которая имеет заключенный с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины Меморандум о сотрудничестве.