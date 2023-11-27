У Генштабі зазначили, що ця підготовка дає унікальну можливість збагатити знання особового складу передовими практиками з міжнародного гуманітарного права. Крім того, це також дозволить перейняти практичний досвід, набутий під час бойових дій з російською армією.

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Українські військові вивчали міжнародне гуманітарне право

У Генеральному штабі розповіли, що з серпня по листопад 2023 року успішно провели 25 тренінгових семінарів для українського сержантського складу з поглибленого вивчення норм Міжнародного гуманітарного права. Це все відбувалося у межах проєктної діяльності Женевського центру з питань урядування в секторі безпеки (DCAF).

Крім того, ці заняття стали можливими завдяки підтримці урядів Фінляндії та Швейцарії.

За цей період заняттями було охоплено понад 1 000 військовослужбовців різних видів, родів військ Збройних Сил України в місцях відновлення боєздатності та проведення бойового злагодження особового складу,

– мовиться у дописі Генштабу.

Українські військові поглиблено вивчали МГП / Фото Генштабу ЗСУ

Військові зазначили, що проєктна діяльність DCAF набула системного характеру та значно підвищила ефективність наявної системи підготовки особового складу ЗСУ за тематикою МГП. Ці заняття також проводили у тісній взаємодії з профільними структурними підрозділами Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ.

Довідка! Проєкт DCAF з поглибленого вивчення МГП започаткований у лютому 2023 року. Реалізацію проєкту забезпечує ГО “Ліга офіцерів”, яка має укладений з Генеральним штабом Збройних Сил України Меморандум про співробітництво.

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