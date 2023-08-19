Это волнует украинцев больше всего: генерал Бундесвера о приоритетах ВСУ на учениях в странах НАТО
Источник:Reuters
Наши партнеры и союзники помогают приближаться к победе. Для этого не только передают нам необходимое оружие, но и делятся знаниями, применяемыми ВСУ на поле боя.
В интервью генерал-лейтенант Бундесвера Андреас Марлоу озвучил приоритеты во время учебы ВСУ. Он рассказал, что они овладевают в странах НАТО, куда отправляются для получения новых знаний.
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Нужны военные лидеры
Марлоу также отметил, как изменились запросы с начала полномасштабного вторжения. Раньше нужны были обучение оборонной тактике и тому, как воевать в городских условиях. Теперь же приоритет иной.
Подготовка сержантов и офицеров – это то, что больше всего волнует украинцев, потому что профессиональные солдаты воюют в этой войне уже полтора года, и многие из них погибли или были ранены – поэтому они нуждаются в свежей порции военных лидеров,
– подчеркнул он.
Заметим, что у журналистов была возможность пообщаться с одним из наших военных. Его спросили, не боится ли он.
У нас есть сильная мотивация защищать нашу Родину, и это лучшее лекарство против страха,
– подчеркнул защитник.
Украина получила новую военную помощь
Ее нам предоставила Германия, а стало известно об этом 17 августа. В новый пакет вошло немало необходимого для нашего государства:
- 2 пусковые установки IRIS-T SLS, предназначенные для уничтожения самолетов, вертолетов, БПЛА и крылатых ракет;
- 4 539 дымовых боеприпасов 155-миллиметрового калибра (ранее Германия передала 12 460 таких снарядов);
- 10 переносных радаров Ground Observer 12 для контрбатарейной борьбы (ранее было передано 8 единиц);
- 4 седельные тягачи 8x8 HX81 и 5 полуприцепов к ним (ранее 38 и 33 соответственно);
- 8 погрузчиков на 15 тонн (ранее 26).
Обратите внимание, что от Германии Украина за этот год получила военную помощь на 5,4 миллиарда евро. Об этом заявили в правительстве страны.