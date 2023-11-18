Под Киевом пьяный водитель влетел на Hummer в дом: известно количество пострадавших

На Обуховщине мужчина управлял внедорожником Hummer под хмельком. В машине также сидели двое пассажиров.

ДТП произошло в городе Украинка Обуховского района Киевской области. Авария случилась в пятничный вечер, 17 ноября.

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Подробности аварии в Киевской области

По данным полиции, 44-летний мужчина не справился с управлением. В результате его Hummer столкнулся с фасадом здания. На кадрах можно увидеть, что от удара у машины отлетело переднее колесо.



Hummer врезался в дом / Фото Полиции Киевщины

Нетрезвый водитель и двое его пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Их всех госпитализировали после ДТП. Впоследствии мужчину, что сидел за рулем внедорожника, задержали. В его крови обнаружили 2,03 промилле алкоголя.

Начато досудебное расследование по статье 286-1 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения". Водителю грозит до 3 лет тюрьмы с лишением прав на 3 – 5 лет.

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