Подъезд сложился как "домино", под завалами есть люди: что известно об обвале дома в Белгороде

В Белгороде 12 мая после сирены произошел взрыв в одном из домов. Впоследствии стало известно, что там обвалился целый подъезд, а под завалами оказались люди.

Пока точно неизвестно, что именно стало причиной инцидента, тем временем российские пропагандисты цинично стали притягивать к ситуации в Белгороде наше государство. Главное об обвале дома в Белгороде – читайте в материале 24 Канала.

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В Белгороде прогремел взрыв и обрушился подъезд дома

Утром 12 мая в Белгороде прогремел мощный взрыв. Местные жители выложили в сеть видео и фото последствий взрыва, на которых видно, как сильно пострадал дом на улице Щорса. На кадрах видно, что полностью обвалился подъезд здания с первого по десятый этаж.

В Белгороде обвалился дом: смотрите видео

По данным российских СМИ, под завалами этого дома в Белгороде находятся люди. На месте уже работают экстренные службы.

В Белгороде прогремел взрыв и обвалился дом / Фото из российских телеграм-каналов

Далее, когда спасатели прибыли на место происшествия, на них обвалилась крыша этой жилой застройки, из-за чего они оказались под завалами. Позже сообщили, что ни волонтеры, ни спасатели не пострадали в результате обвала крыши.

Подъезд в доме в Белгороде сложился как домино и образовалась дыра: смотрите видео

Момент того, как это произошло, попал на видео. На записи можно увидеть, что крыша обвалилась резко. Разрушения вследствие этого очень серьезные.

В Белгороде обвалилась крыша дома: смотрите видео

В конце концов российские власти все же решили отчитаться об "успешно отраженной атаке". По словам россиян, дом "был поврежден обломком", однако стоит отметить, что последствия взрыва в доме могли возникнуть после действий печально известной ПВО оккупантов. Ведь враг часто размещает свои системы в жилых кварталах.

Последствия обвала дома в Белгороде / Фото из российских телеграм-каналов

Что известно о пострадавших и жертвах в Белгороде

По последним данным в 12:17, 9 человек получили ранения в результате обвала подъезда в Белгороде, есть также информация о возможном наличии погибших.

В то же время все жители сейчас проходят процедуру эвакуации в качестве меры предосторожности против еще одного потенциального обвала многоэтажного дома. По состоянию на 12:35 спасательные команды успешно спасли всего 12 человек с места происшествия.

Под завалами также может находиться еще до 10 человек.

Впоследствии россияне опубликовали предварительный список пострадавших во время обрушения подъезда многоэтажки в российском Белгороде.

Пока данные есть в отношении 6 человек:

Беляев В.А, 1969 года рождения;

Хилаев Д.А, 1996 года рождения;

Уткин А.П, 1947 года рождения;

Казакова С.Л, 1981 года рождения;

Меркулова А.Г, 1970 года рождения;

Тинченко П.А, 1936 года рождения.

В Белгороде продолжается спасательная операция: смотрите видео

Россияне пытаются притянуть к обвалу дома Украину

Российские СМИ уже классически обвинили во всем украинскую армию. По сообщениям пропагандистов, "снаряд попал прямо в дом". Следственный комитет России уже выдал заявление, в котором утверждает, что будет расследовать "очередные преступления ВСУ в отношении мирных граждан". Россияне открыли уголовное дело по "теракту".

Обвинили "киевский режим" в этом инциденте также и в министерстве обороны России. У прихвостня Путина Сергея Шойгу отметили, что их ПВО якобы уничтожила шесть ракет "Точка-У", четыре снаряда РСЗО "Вампир" и два снаряда РСЗО "Ольха".

По данным российского министерства, якобы фрагментами одной из сбитых ракет тактического комплекса "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород. Хотя как фрагмент такой ракеты мог составить целый подъезд дома оккупанты, так и не сообщили.

Между тем глава Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко отметил, что дом в Белгороде могли взорвать, ведь на опубликованных с камер видео не видно падения объектов.

Он также пояснил, что этот взрыв очень похож на провокацию России, или информационную провокацию по раздуванию ситуации, чтобы оправдать дальнейшие удары по жилым домам украинских городов.

Также это мог быть бытовой взрыв, который российская пропаганда сейчас выкручивает в обстрел дома в собственных интересах,

– заявил Коваленко.

Стоит отметить, что на опубликованных видео и фото заметно, что взрыв, вероятно, был изнутри. Кроме того, много окон в поврежденном доме взрывная волна не выбила.