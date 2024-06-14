Мог упасть российский КАБ: в Шебекино обрушился дом, есть жертвы

В Шебекино Белгородской области 14 июня неизвестный боеприпас попал в многоквартирный дом. В результате этого обвалился подъезд.

Об этом сообщили росСМИ. Также вражеские пропагандисты пишут, что "есть пострадавшие". Интересно, что в дом мог попасть российский КАБ, передает 24 Канал.

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В Шебекино снаряд попал в дом

Около 15:30 оккупанты заявили о якобы обстреле Шебекинского городского округа. Вскоре вражеские СМИ написали, что в Шебекино при "прямом попадании неизвестного боеприпаса по жилому дому обвалился подъезд".

В Шебекино боеприпас попал в дом / фото из росСМИ

В сети уже обнародовали фото и видео с места событий. Губернатор Гладков заявил, что, по предварительным данным, якобы есть трое пострадавших. Добавил, что все службы выехали на место.

Впоследствии пропагандисты написали, что тела двух погибших достали из-под завалов подъезда пятиэтажки. Кроме того, отметили, что под обломками "слышны крики детей". Еще двух жителей эвакуировали автолестницами из соседних квартир. Всего 5 пострадавших.

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Российские военные бомбят Белгородскую область: коротко главное

Только за последние 4 месяца российские военные десятки раз "случайно" бомбили Белгородскую область и временно оккупированные территории Украины. В частности, сбросили не менее 93 авиабомб. Об этом недавно сообщили СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах Белгородской области.

Кстати, вечером 13 июня в Шебекино также прогремел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что взорвались боеприпасы системы "Солнцепёк".

Заметим, что с начала полномасштабной войны бойцы Путина неоднократно бомбили свои же территории. Вражеские ФАБы очень часто "падают" в Белгородской области. В частности, 13 мая в поселке Разумное упали две российские авиабомбы рядом с жилыми домами.

Сегодня российские захватчики в очередной раз били по Харькову. Взрывы в городе прогремели около 16 часов. Оккупанты атаковали КАБами. Кстати, мониторинговые сообщества отмечают, что в дом в Шебекино могла попасть российская управляемая авиационная бомба.