Построили в 1957 году и капитально не ремонтировали: детали об обрушившемся мосте на Закарпатье
В Закарпатье 24 июля обрушился мост через реку Тересва. В Закарпатской ОВА рассказали, что по предварительной причине инцидент произошел из-за превышения допустимых норм погрузки грузовика.
Известно, что мост построен еще в 1957 году. С тех пор его ни разу капитально не ремонтировали.
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Что известно о мосте который обрушился на Закарпатье
В Закарпатской области произошел обвал трех секций аварийного 66-летнего моста вблизи поселка Тересва Тячевского района,
– заявили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры.
Там объяснили, что мост расположен на дороге Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов. Известно, что:
- его построили еще в 1957 году и с тех пор, то есть 66 лет, ни разу капитально не ремонтировали;
- проезд по мосту поддерживали исключительно в рамках эксплуатационного содержания.
С 2018 года искусственное сооружение находилось в аварийном состоянии. Учитывая это, им было запрещено проезжать транспортным средствам, весом более 7 тонн. Соответствующие знаки предупреждали об этом по обе стороны моста,
– объяснили в агентстве.
Согласно их данным, мост 24 июля рухнул под движением грузовика с песком, который весил 45 тонн. То есть превысил вес в семь раз. Итак:
- на мосту обрушились секции;
- вместе с грузовиком провалился проезжавший через мост легковой автомобиль;
- 5 человек ранены, один – в тяжелом состоянии.
Как перекрыли дорогу на мосту / Инфографика агентства
На Закарпатье обрушился мост: основное
- Вечером 24 июля на Закарпатье обрушился мост через реку Тересва на территории Бедевлянского объединенного территориального общества. Инцидент произошел на трассе Мукачево – Рогатин в пределах населенного пункта Бедевля Тячевского района. Движение по этому участку дороги перекрыли.
- Впоследствии в полиции Закарпатья рассказали, что обрушилась одна из секций моста вместе с двумя транспортными средствами – грузовиком и легковым автомобилем. На месте работали полицейские, медики и спасатели.
- В результате обвала моста пострадали пять человек. В Министерстве внутренних дел рассказали, что ранены две женщины и трое детей. Последние 10, 15 и 17 лет.