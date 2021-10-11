Обвал жилого дома в Батуми: суд оставил под стражей 3 подозреваемых
Источник:"Грузия-Онлайн"
В Батуми городской суд избрал меру пресечения для 3 подозреваемых в деле об обвале жилого дома, в результате чего погибли 9 людей. Их оставили под стражей.
Речь идет о владельце квартиры, где меняли планировку, и работниках, которые выполняли работы. Дело расследуют по статье о нарушении правил безопасности при строительстве и повреждении или уничтожении чужого имущества, которое привело к гибели людей.
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Задержанным 10 октября официально предъявили обвинение. Им грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.
По данным следователей, в течение 4 – 8 октября они проводили работы в квартире с нарушением техники безопасности и без разрешения. В частности, работники снесли несущие конструкции. Это нарушило устойчивость 7-этажного корпуса и привело к обвалу.
Адвокаты настаивали на том, что задержанных не следует держать под стражей до завершения экспертизы. Однако суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о содержании под стражей в качестве меры пресечения.Обратите внимание! В Грузии в память о жертвах трагедии 11 октября объявили днем траура.
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Обвал дома в Батуми: что известно
- В грузинском Батуми 8 октября произошел обвал многоэтажного жилого дома. Улицы сразу накрыло густым дымом, а у людей началась паника.
- В результате обвала погибли 9 человек. Среди них было 3 детей.
- Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури выразил соболезнования родным погибших и заявил о прекращении поисков. Причиной стала опасность обвала остальной части жилого дома.
- Вероятной причиной обвала назвали ремонтно-строительные работы на первом этаже. Считают, что их проводили с грубым нарушением правил безопасности.