Обвал дома в Дрогобыче: как решат квартирный вопрос пострадавших и когда это будет

Семьи, которые потеряли квартиры после обвала дома в Дрогобыче, еще до сих пор живут в общежитиях. Их временные помещения – это комнаты, в которых до этого годами никто не жил.

Часть пострадавших живет также в отеле. Впрочем, там условия не намного лучше.

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Владимир Дзюбак закончил ремонт в своей квартире как раз незадолго до обрушения здания. Сейчас живет в комнате в общежитии, где ремонта не было испокон веков.



Условия общежития​



Условия общежития

Жалуются на невыносимые условия во временном жилье все, кого отселили из разрушенного дома. Дома они оставили все необходимые вещи, и не могут сейчас их забрать, ведь здание под арестом. Вернуть комфорт в жизнь пострадавших пытаются волонтеры.

Это от ложки, вилки, полотенца и до бытовой техники. То есть, по мере потребностей каждой семьи, без злоупотреблений. Мы уже лично видим: и волонтеры, и социальные службы, и управление труда и социальной защиты, видны конкретные и истинные потребности семей,

– отметила волонтер Светлана Клюй.

В Дрогобычском горсовете говорят, что расселяли людей, где могли. В общем, без крыши над головой остались почти 30 человек. Местные власти пообещали выделить деньги из бюджета, чтобы пострадавшие смогли арендовать квартиры. Деньги будут выдавать ежемесячно до зимы.

Мы поставили крайнюю минимальную границу – 2 тысячи гривен. И учитывая то, что в некоторых квартирах приписано большое количество людей и сумма может подскочить значительно. Для того, чтобы это отрегулировать и нормировать мы поставили максимальную границу – 5 тысяч гривен,

– подчеркнул начальник управления соцзащиты Дрогобычского горсовета Иван Терлецкий.



Обвал дома в Дрогобыче

Но дрогобычане, отселенные из разрушенного дома, ждут материальную компенсацию. И надеются, что таки получат собственное жилье. Потерпевшими пока признали только жителей семи квартир – это родственники погибших и тех, кто оказался в больнице. Им выделили от 5 до 10 тысяч гривен.

Что известно об обвале дома в Дрогобыче?Трагедия произошла около 3 ночи 28 августа. Обвалилась часть 4-этажного дома, что привело к гибели 8 человек. Обвал разрушил 13 квартир.



Версию взрыва газа отвергли, ведь стекла в соседних квартирах целые. Жители откровенно на камеру признаются, что их дом был в ненадлежащем состоянии, что уже пошли трещины стенами. Из-за инцидента 29 и 30 августа в Дрогобыче объявлены днями траура.