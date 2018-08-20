Обвал моста в Генуе: жители вышли на молчаливые протесты

В итальянском городе Генуя продолжают работать спасатели – они уже не ищут погибших, только разбирают завалы. Из-за падения моста в городе на целый год ввели чрезвычайное положение, ведь другие части бетонной конструкции могут обрушиться. Жизнь же итальянского города Генуя совсем не такая, как была еще неделю назад.

Сегодня здесь закрыты рестораны, магазины и уличные кафе. Власти Италии будут полностью сносить мост, который неделю назад забрал по меньшей мере 43 жизни. Местные грустят и сердятся – подозревают, что в трагедии виновата коррупция.

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На аварийное состояние злополучного моста обращали внимание еще несколько лет назад, впрочем, безрезультатно – ответа так и не дождались, чиновники молчали. И теперь вместо того, чтобы выходить на громкие протесты, горожане устраивают молчаливые митинги. То, чего не могут сказать вслух – пишут на бумаге.

Мы выбрали бумагу, потому что таким образом каждый может написать о том, что болит. Не надо говорить и кричать. Все, что нам сейчас нужно – тишина,

– пояснила организатор акции Элиса Д'Андере.

И хотя поисковая операция официально уже завершилась, на месте до сих пор работают спасатели и пожарные, которые разбирают завалы. Ранее из-под бетонных обломков удалось достать целую семью – к сожалению, без признаков жизни.

Спасатели и пожарные продолжают разбирать завалы

Между тем итальянское правительство возбудило дело против предприятия, которое обслуживало мост – "Автострады Италии". Теперь там должны предоставить объяснение, почему конструкция моста, которая простояла более полусотни лет, внезапно разрушилась. Сами жители Генуи уверяют, что мост периодически ремонтировали. Однако ни одна из проведенных работ не была надлежащего качества.