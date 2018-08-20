Обвал мосту в Генуї: мешканці вийшли на мовчазні протести

У італійському місті Генуя продовжують працювати рятувальники – вони вже не шукають загиблих, лише розбирають завали. Через падіння мосту у місті на цілий рік запровадили надзвичайний стан, адже інші частини бетонної конструкції можуть обвалитися. Життя ж італійського міста Генуя зовсім не таке, як було ще тиждень тому.

Сьогодні тут закриті ресторани, магазини та вуличні кафе. Влада Італії повністю зноситиме міст, який тиждень тому забрав щонайменше 43 життя. Місцеві сумують і гніваються – підозрюють, що в трагедії винна корупція.

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На аварійний стан злощасного мосту звертали увагу ще кілька років тому, втім, безрезультатно – відповіді так і не дочекалися, чиновники мовчали. Тож тепер замість того, щоб виходити на гучні протести, містяни влаштовують мовчазні мітинги. Те, чого не можуть сказати вголос – пишуть на папері.

Ми вибрали папір, бо в такий спосіб кожен може написати про те, що болить. Не треба говорити і кричати. Все що нам зараз потрібно – тиша,

– пояснила організаторка акції Еліса Д'Андере.

І хоча пошукова операція офіційно вже завершилася, на місці досі працюють рятувальники та пожежники, які розбирають завали. Раніше з-під бетонних уламків вдалося дістати цілу родину – на жаль, без ознак життя.



Рятувальники та пожежники продовжують розбирати завали

Тим часом італійський уряд порушив справу проти підприємства, яке обслуговувало міст – "Автостради Італії". Тепер там мають надати пояснення, чому конструкція мосту, який простояв понад півсотні років, раптово зруйнувалася. Адже самі жителі Генуї запевняють, що міст періодично ремонтували. Однак, жодна з проведених робіт не була належної якості.